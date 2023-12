Moderator Matthias Killing trauert: "Mach es gut mein lieber Papi"

Berlin - Eigentlich gehört die Weihnachtszeit zu den glücklichsten Zeiten des Jahres, doch für Matthias Killing (44) wird es in diesem Jahr wohl die härteste. Der Moderator muss das erste Fest ohne seinen Papa verbringen.

Weiterhin schrieb der Moderator: "Ich bin dankbar dass Du es nun geschafft hast, und Du zu Hause friedlich gegangen bist, alt werden kann echt scheiße sein - wir sehen uns hinterm Horizont, das dauert aber noch... In tiefer Liebe. Dein Sohn."

"Hinterm Horizont - wo man dann für immer wohnt - wirst Du für Dein Leben belohnt…", beginnt er. "Mach es gut mein lieber Papi, Du hast vielen in Deinem Leben geholfen - das war Dein Beruf."

Auf Instagram teilte der 44-Jährige ein Schwarz-Weiß-Foto von sich und seinem Vater. Arm in Arm sieht man beide in die Kamera lächeln. Darunter widmet Killing seinem Papa einige emotionale Zeilen.

Dem Moderator steht eine schwierige Zeit bevor. Glücklicherweise hat er seine Freunde und Familie um sich. © Hendrik Schmidt/dpa

"Mein herzliches Beileid, lieber Matze. Das hast Du so schön geschrieben. Dir, Deiner Schwester und Mama ganz viel Kraft", schrieb Kollegin Marlene Lufen (52) begleitet von einem roten Herz-Emoji.

Schauspielerin Susan Sideropoulos (43) kommentierte mit den Worten: "Liebe, Kraft und eine herzliche Umarmung schicke ich dir."

"Mein so lieber Matthias! Kinder bleiben Kinder und wir sind doch in dem Gedanken groß geworden, dass unsere Eltern ewig stark sind. Wenn sie es nicht mehr sind, merkt man, was erwachsen sein wirklich bedeutet", schrieb Moderatorin Mareile Höppner (46) und fügte hinzu: "Ich umarme dich! Mein tiefstes Beileid du lieber Mensch."