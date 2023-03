Moderator Tobi Schlegl rührt mit Auftritt zu Tränen: "Sehr emotional"

Der Moderator Tobias Schlegl und die Autorin Simone Buchholz haben die Zuschauer bei "Lesen ohne Atomstrom" in Hamburg mit auf eine emotionale Reise genommen.

Von Franziska Rentzsch

Hamburg - Der Moderator Tobias Schlegl (45) und die Krimiautorin Simone Buchholz (50) haben die Zuschauer am Mittwoch bei "Lesen ohne Atomstrom" in Hamburg mit auf eine emotionale Reise genommen - und wurden am Ende selbst von ihren Gefühlen überrascht.

Tobias Schlegl (45) erzählte von seinen Erlebnissen auf der "Sea-Eye 4". © PubliXviewinG/PR "Ein Abend zum Abhauen und Ankommen" hatten sie ihre Lesung genannt und damit auch einen Abend voller Gegensätze geschaffen. Dabei verbindet die Bestseller-Autoren aktuell wohl vor allem eines: Beide haben Geschichten geschrieben, die auf einem Schiff spielen. Der Moderator Tobias Schlegl war im Frühsommer 2021 für mehrere Wochen als Notfallsanitäter an Bord des Seenotrettungsschiffes "Sea-Eye 4" im Einsatz. Seine Erfahrungen vor der Küste Libyens verarbeitete er in dem Buch "See. Not. Rettung." (2002). "Im Rettungsdienst habe ich gelernt, Tagebuch zu schreiben", erklärte Tobi dazu. So habe er gelernt, die emotional aufwühlenden Erlebnisse zu verarbeiten. Das habe er auch auf der "Sea-Eye 4" fortgeführt und sich schließlich dazu entschlossen, seine Erlebnisse auch mit der Öffentlichkeit zu teilen. Simone Buchholz ist eigentlich als Krimiautorin bekannt geworden. Zuletzt vollzog sie aber einen Kurswechsel und schrieb mit "Unsterblich sind nur die anderen" eine Geschichte, die sich literarisch mit der Unendlichkeit des Ozeans befasst. "Auf dem offenen Meer fühlst du dich unheimlich klein - und das ist eine gute Erfahrung", sagte die Autorin am Mittwoch im "Schmidtchen". Dass sie ihre Protagonistinnen dabei auch auf eine erotische Reise schickte, brachte ihr bei Twitter den Trendhashtag "Segelsexbuch" ein. Dem Publikum bei "Lesen ohne Atomstrom" las sie auch aus diesen knisternden Textstellen vor - umso schwerer war da der Wechsel von der fiktiven erotischen Fantasy-Welt zu den brutal realen Berichten der Seenotrettung. "Aber Schreiben ist am Ende ja immer politisch", schafft Simone Buchholz zum Schluss der Lesung noch mal ein verbindendes Element. "Wir laufen als Erzählende aufmerksam durch die Welt."

