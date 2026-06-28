Moderatoren-Legende wird 70: Warum Bettina Böttinger ihren Geburtstag aber erst 2027 feiert

Köln - Bettina Böttinger (69) hat zwei süße Hunde. Es sind beides Rauhaardackel, und sie heißen Ilse und Finchen. Ilse ist sehr verspielt und zutraulich, Finchen ist schon 14 Jahre alt und grau und hat mit ihrem länglichen, nach hinten hin abfallenden Körper etwas von einem Seehund.

Bettina Böttinger (69) wird in dieser Woche 70 Jahre alt. © Oliver Berg/dpa

"Nicht anfassen", warnt Böttingers Frau Martina. Finchen hat ausgeprägte Beschützerinstinkte. Nachdem sie einmal kurz geblafft hat, lässt sie sich in der geräumigen Wohnung in der Kölner Südstadt wieder auf den Teppich sinken.

Vor drei Jahren hat Böttinger die Moderation des "Kölner Treffs" aufgegeben, und danach sollte für sie eigentlich ein entspannteres Leben beginnen. Aber bisher ist Ilse der einzige Beleg dafür, dass sie mehr auf Freizeit und Entspannung umschaltet: "Ich hatte mir immer einen zweiten Hund gewünscht, und den habe ich mir dann nach dem Moderations-Ende auch zugelegt", berichtet sie.

Sonst hat sich nicht viel verändert. Und das, obwohl Böttinger am Samstag (4.7.) 70 Jahre alt wird.

"Ich bin auch ein Mensch, der sehr gern feiert." Dieses Jahr fällt die Party aber aus, weil ihre Frau Martina mit einer Krebserkrankung kämpft. Außerdem ist kürzlich eine sehr enge Freundin von ihr gestorben.

"Da habe ich mich gefragt: Habe ich jetzt wirklich Lust zu feiern?"