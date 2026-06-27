Angst um Supermodel: Zeckenkrankheit stellt Bella Hadid erneut vor Zerreißprobe

Fort Worth (Texas/USA) - Emotionaler Moment auf Social Media : Vergangenen Donnerstag richtete sich das US -amerikanische Supermodel Bella Hadid (29) unter Tränen an ihre Fans auf Instagram und sprach über den andauernden Leidensdruck durch ihre chronische Lyme-Borreliose .

Bereits im September vergangenen Jahres postete Bella Hadid (29) besorgniserregende Einblicke aus einer Klinik. © Fotomontage/Screenshot/Instagram/bellahadid

Seit 2012 kämpft die Schönheit gegen die durch Zecken übertragbare Krankheit an. Da sich die bakterielle Erkrankung vor allem durch Fieber, chronische Erschöpfung sowie im schlimmsten Fall durch Gelenk- und Herzprobleme äußert, musste die 29-Jährige infolgedessen eine ihrer größten Leidenschaften aufgeben: das Reiten.

Etwa ein Jahr nach der Diagnose machte ihre Mutter Yolanda (62) das Schicksal ihrer Tochter öffentlich. Die schwerwiegende Erkrankung blieb für Bella nicht ohne Folgen. Im Laufe der Zeit entwickelte das Model schwere Depressionen und Angstzustände.

Um die Strapazen ihres Alltags festzuhalten und einen Einblick in die Krankheit zu geben, entschloss sich die 29-Jährige 2023, ihren Leidensweg auf Instagram zu dokumentieren. In einer jüngst veröffentlichten Story erklärte sie ihren Followern nun, wie sich die Beschwerden der Zeckenkrankheit auf ihr Leben auswirken.

"Ich wünschte, es wäre nicht so einschüchternd und schwierig, die Schmerzen, Erschöpfung, Müdigkeit, Angstzustände und Konzentrationsschwierigkeiten zu erklären, die mit chronischen Krankheiten einhergehen", zitierte Page Six das Model.

Neben unzähligen Tränen habe Bella in einem Foto deutlich gemacht, dass sie aktuell in einer schweren Krankheitsphase feststecke. "Ich werde diesen Schub einfach nicht los", hieß es weiter. Trotz elf Stunden Schlaf und der Befolgung sämtlicher ärztlicher Empfehlungen habe sich ihr Zustand bislang nicht verbessert.