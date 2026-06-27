Influencerin flieht vor Hitze und schimpft: "Ich hasse gerade reiche Menschen"

Mainz - "Ich hasse gerade reiche Menschen und Menschen, die den Klimawandel anzweifeln wie Hölle!", echauffiert sich Influencerin Anja Heyelmann alias frustrierte Alte (34) auf Instagram. Die gegenwärtige extreme Hitze ist der Grund für den Zorn der Mainzerin.

Sichtlich erbost wandte sich Influencerin Anja Heyelmann alias frustrierte Alte (34) am Freitag von einem Hotelzimmer aus per Instagram-Story an ihre Fans. © Screenshot/Instagram/frustrierte.alte

"Ich wünsche Euch ernsthaft was Schlechtes", setzt die Influencerin und Autorin in einer Story vom Freitagabend an die von ihr angefeindeten Personengruppen gewandt hinzu.

Anja nahm den Clip in einem Hotelzimmer auf, das in unmittelbarer Nachbarschaft zu ihrer eigenen Dachgeschosswohnung in Mainz liegt: "Ich kann von hieraus auf mein Zuhause gucken." Die angestaute Hitze in ihrer Wohnung hat sie zu dem Umzug in das klimatisierte Hotelzimmer veranlasst.

Weshalb sie gerade auf "reiche Menschen und Menschen, die den Klimawandel anzweifeln" so schlecht zu sprechen ist, erklärt die Mainzerin nicht. Die Hintergründe sind aber leicht zu recherchieren.

Die aktuelle extreme Hitzewelle hängt unmittelbar mit dem Klimawandel zusammen, wie eine Studie des Forschungsnetzwerks World Weather Attribution ergab. Zudem hat eine Studie der Entwicklungsorganisation Oxfam ergeben, dass das einkommensstärkste eine Prozent der deutschen Bevölkerung einen etwa 15-mal so hohen Ausstoß des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid pro Kopf verursacht, wie die gesamte ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung.

"Ich habe in den letzten drei Tagen viermal gedacht, es ist zu Ende mit mir", klagt Heyelmann weiter über die offenbar extreme Hitzebelastung in ihrer Wohnung unterm Dach.

Da sie am Samstag zu einem Event in Stuttgart aufbrechen müsse, habe sie die Entscheidung zu dem Umzug ins Hotel getroffen, denn sie wolle bei der Veranstaltung "mit halbwegs stabilem Kreislauf" erscheinen.