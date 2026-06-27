Geheimnis gelüftet: "Let's Dance"-Star erzählt, was "ganz viele gar nicht wissen"

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Influencerin Sandra "Selfiesandra" Safiulov hat im Podcast von Johannes B. Kerner über ein jahrelang betriebenes Hobby ausgepackt.

Von Maurice Hossinger

New York/Köln - Während sich bei der Mega-WM die Gruppenphase dem Ende nähert, klärt Sandra "Selfiesandra" Safiulov (26) am Mikro von TV-Ikone Johannes B. Kerner (61) über ihre sportliche Vergangenheit auf.

Derzeit führt Johannes B. Kerner bei Magenta durch die WM in den USA, Mexiko und Kanada.
Derzeit führt Johannes B. Kerner bei Magenta durch die WM in den USA, Mexiko und Kanada.  © Felix Hörhager/dpa

Gemeinsam hat das Duo in der neuesten Folge von "Kerners 11" - dem WM-Podcast des Moderators - unter anderem über die laufende Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada gesprochen.

Auch ein bislang verschwiegenes Detail aus Sandras Vergangenheit wird plötzlich Thema: Die ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin hat mehrere Jahre selbst gegen den Ball getreten - im Frauenfußball sogar erfolgreich.

"Ich habe selber mehr als zehn Jahre Fußball gespielt. Ich glaube, dass das ganz viele gar nicht wissen von mir. Ich habe mit Arminia Bielefeld in der Westfalenliga gespielt", haut die Kölner Influencerin heraus.

Anna Loos und Jan Josef Liefers: Tochter überrascht mit ungewöhnlichem Karrierewunsch
Promis & Stars Anna Loos und Jan Josef Liefers: Tochter überrascht mit ungewöhnlichem Karrierewunsch

Auch aus ihrer damaligen Position macht die 26-Jährige keinen Hehl und verrät, dass sie als Rechtsverteidigerin alles "schön weggehauen" habe.

Sandra Safiulov hat klare Meinung zu DFB-Elf

Jüngst war Sandra Safiulov alias "Selfiesandra" im Podcast "Kerners 11" zu Gast.
Jüngst war Sandra Safiulov alias "Selfiesandra" im Podcast "Kerners 11" zu Gast.  © Friso Gentsch/dpa

Gerechnet hat der langjährige Talkmaster damit offensichtlich überhaupt nicht. "Arminia Bielefeld ist ein Traditionsverein, also allein der Name strahlt schon ein bisschen", erklärt der 61-Jährige.

Unmittelbar danach geht es auch um das jüngste Spiel der DFB-Elf gegen Ecuador und darum, ob die Content Creatorin das Spiel verfolgt habe. "Ich habe natürlich mit der ganzen Family geguckt, dann sitzen da ja gefühlt 20 Trainer", frotzelt die Halbrussin.

Angetan war sie vom Auftreten der Nationalmannschaft aber nicht, stellt sie klar. "Ich finde, Deutschland hat - muss ich ehrlich sagen - Deutschland hat mir ein bisschen zu arrogant gespielt. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie so den Eindruck, vielleicht waren sie irgendwie auch schon zu sicher, dass sie ja Erster sind."

Mit Ex-Flamme auf Tuchfühlung: Jason Derulo und Hanna Weig kuscheln auf Jacht
Promis & Stars Mit Ex-Flamme auf Tuchfühlung: Jason Derulo und Hanna Weig kuscheln auf Jacht

Ihrem eigenen Comeback auf dem Rasen schiebt die 26-Jährige jedoch einen Riegel vor - auch, wenn sie sich ein kleines Hintertürchen offen hält.

"Falls Arminia Bielefeld mein Comeback fordert, dann sage ich: Gebt mir noch mal 6 Jahre Training und dann vielleicht."

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa

Mehr zum Thema Promis & Stars: