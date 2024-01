Mola Adebisi: So hat er von der Schwangerschaft seiner Verlobten erfahren

Mola Adebisi (50) und seine Verlobte Adelina Zilai (37) erwarten ihr erstes Kind. Welches Geschlecht das Baby haben wird, können sie aber noch nicht sagen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/adelinazilai

"Per Telefon in der Dubai-Mall habe ich erfahren, dass meine liebste Adelina schwanger ist", gibt der werdende Papa in einem Interview gegenüber Promiflash preis.

Auf eine ganz spezielle Art und Weise hatten die Sommerhaus-Stars die Hammer-Nachricht verraten. Denn der Kumpel von Oliver Pocher (45) und seine Liebste drehten ein Video, indem sie ein Tablet vor die Kamera halten.

Darauf stand folgender Text verteilt: "Hallo, wir sind Adelina & Mola. Wir haben da was vorbereitet! Ist nur 'ne Kleinigkeit, wir sind aber sehr stolz drauf. Wobei es nicht sehr groß ist. Für uns ist es aber das allergrößte Geschenk."

Zum Schluss zeigten sie noch ein Ultraschallbild ihres Ungeborenes und schrieben: "Wir lieben dich!"

Welches Geschlecht das Baby haben wird, konnten die werdenden Eltern jedoch nicht sagen, denn es sei zu noch zu früh, dieses zu erkennen.