Mola Adebisi wundert sich über "weißes Kind": "Brauche einen DNA-Test"

Köln - Mola Adebisi (51) hat vor wenigen Wochen sein erstes Kind auf der Welt begrüßt und gewährt seither auch seinen Fans immer wieder kleine Einblicke in sein neues Leben als frischgebackener Vater. Am Montag brachte Mola seine Anhänger dabei jedoch ziemlich zum Schmunzeln.

Mola Adebisi (51) schlägt sich derzeit - wie wohl alle frischgebackenen Eltern - die Nächte um die Ohren. © Instagram/adelinazilai

Während der VIVA-Kultmoderator und Ehefrau Adelina Zilai (36) die Kennenlernzeit mit ihrem Baby in vollen Zügen genießen, sieht sich das Ehepaar auch mit den typischen Herausforderungen konfrontiert - vor allem die Nächte scheinen dabei alles andere als erholsam zu verlaufen!

Das zeigte Mola seinen rund 30.000 Instagram-Fans auch am Montag, als der 51-Jährige einen Schnappschuss in seiner Story geteilt hatte, in denen er nach eigenen Angaben die "Nachtschicht" übernommen hatte.

So hatte es sich der stolze Papa samt seinem Baby, dessen Namen bislang streng unter Verschluss gehalten wird, auf dem heimischen Sofa gemütlich gemacht und in die Kamera gelächelt, während sein Söhnchen auf seinem Bauch schlief.

Wie üblich blieb das Gesicht des Kleinen dabei vor den Augen der Öffentlichkeit geschützt, dafür stach jedoch umso mehr die dunkle Haarpracht des Promi-Sprösslings hervor - über die sich sein Vater allerdings zu wundern schien!

"Wieso liegt hier dieses weiße Kind? Ich brauche einen DNA-Test", alberte Mola in der Story herum und versah den Beitrag nicht nur mit dem Hashtag "Wann kommen die Locken?", sondern setzte zur Untermalung, dass er sich natürlich nur einen kleinen Scherz erlaubt hatte, noch ein Lach-Emoji obendrauf.