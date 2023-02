Monica Bellucci endlich wieder verliebt: Sexsymbol soll diesen Weltstar daten!

Los Angeles/Paris - Liebesüberraschung in Hollywood ! Schauspielerin Monica Bellucci (58) soll nach fast vier Jahren Single-Dasein wieder einen Mann an ihrer Seite haben - und der ist kein Unbekannter: Bei ihrem neuen Partner soll es sich um niemand Geringeren als Star-Regisseur Tim Burton (64) handeln.

"In meinem ganzen Leben habe ich noch nie so viel Liebe gespürt wie heute. Willkommen auf der besten Beerdigung, die ich je hatte", scherzte der 64-Jährige damals.

Wie die französische Zeitung Paris Match berichtete, soll es im Oktober 2022 zwischen den beiden Hollywood-Größen gefunkt haben. Beim Filmfestival in Lyon überreichte Bellucci Burton den Filmpreis für sein Lebenswerk.

Paparazzi erwischten den "Sleepy Hollow"- und "Charlie und die Schokoladenfabrik"-Macher passenderweise in Paris - der Stadt der Liebe - dabei, wie er die Italienerin küsste. Danach verschwanden beide gemeinsam im Hotel Ritz.

Bellucci und Daniel Craig (54) am Set von "James Bond 007: Spectre". © dpa/Claudio Onorati

Sollten die beiden tatsächlich ein Paar sein, wäre es eine Beziehung zwischen zwei der bekanntesten Gesichter Hollywoods.

Bellucci wurde in den 90ern durch Filme wie "Bram Stoker’s Dracula" (1992) und "Lügen der Liebe" (1996) zur berühmten Schauspielerin - und zum internationalen Sexsymbol. 2015 war sie als bislang ältestes Bondgirl aller Zeiten an der Seite von Daniel Craig (54) in "James Bond 007: Spectre" zu sehen.

Burton gehört indes zu einem der bekanntesten Regisseure unsere Zeit. Ende der 80er feierte er mit "Beetlejuice" (1988) seinen Durchbruch. Es folgten Leinwand-Hits wie "Edward mit den Scherenhänden" (1990), "Corpse Bride" (2005) und "Alice im Wunderland" (2010).

Zuletzt war er für die extreme erfolgreiche Netflix-Serie "Wednesday" verantwortlich.