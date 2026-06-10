Unter Tränen! Monika Gruber sagt Auftritte ab: "Es tut mir so leid"

Erding (Bayern) - Hiobsbotschaft für Fans von Monika Gruber (54): Die Kabarettistin muss ihre Auftritte am Dienstag und Mittwoch in Graz kurzfristig absagen.

Monika Gruber (54) muss schweren Herzens ihre Tour-Auftritte in Graz absagen. © Instagram/Monika Gruber

Die 54-Jährige meldete sich sichtlich angeschlagen auf Instagram zu Wort. "Ich habe nicht die ganze Nacht gesoffen und ich bin auch nicht die jüngere Schwester von Bonnie Tyler", sagt sie in dem Video mit leiser, gebrochener Stimme.

"Aber es geht stimmlich absolut gar nichts mehr."

In den vergangenen Wochen habe sie sich trotz Stimmproblemen "irgendwie durchgequält", aber jetzt sei "Feierabend".

Gruber fällt die Absage sichtlich schwer. Unter Tränen teilt sie mit, dass es Ersatztermine im September geben werde.

"Es tut mir so leid", sagt sie und verspricht, "mit voller Power" zurückzukehren.