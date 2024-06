MontanaBlack erlebt Drama auf der Autobahn: "Leben ist an mir vorbeigezogen"

Buxtehude - Dass MontanaBlack (36) auf schnelle Autos steht, ist hinlänglich bekannt. Unter anderem hat der Streaming-Superstar einen giftgrünen Lamborghini in der Garage stehen.

Streamer MontanaBlack (36) steht auf schnelle Autos. Jetzt wäre der Internet-Star fast mit einem verunglückt. © Instagram/montanablack

Wenig verwunderlich also, dass der Internet-Millionär auch mal einen heißeren Reifen fährt und insbesondere auf der Autobahn gerne ordentlich auf die Tube drückt - in der vergangenen Nacht wäre das allerdings fast ins Auge gegangen!

"Gestern ist mein Leben an mir vorbeigezogen", schrieb der 36-Jährige am heutigen Montag in seiner Instagram-Story, ehe er genauer auf die Hintergründe einging.

So sei er auf einer zweispurigen Autobahn unterwegs gewesen, auf der es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gegeben habe. Mit circa 260 km/h habe er sich zwei Autos genähert, die auf der rechten Spur gefahren seien.

"Ich kündige meine schnelle Fahrweise an, indem ich eine präventive Lichthupe tätige. Diese ist völlig legitim und soll auf meine hohe Geschwindigkeit hinweisen", berichtete der Streamer.

Doch plötzlich sei einer der beiden Wagen von rechts auf die linke Spur gezogen. "Ich muss bei 260 gefühlt eine Vollbremsung hinlegen ... Reifen quietschen, Heck will ausbrechen ... und dieser dumme Taxifahrer zieht gemütlich rüber", erzählte "Monte" weiter.