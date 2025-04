MontanaBlack hat Angst, bald zu sterben: "Ich habe so ein Gefühl in mir!"

Buxtehude - Zum fünften Geburtstag seines YouTube-Kanals "Ehrenpflaume" hat Kai Pflaume (57) erneut Marcel Eris (37) alias MontanaBlack in seinem Haus in Buxtehude besucht. "Ein Tag mit Monte" war 2020 das erste Video auf seinem Kanal – seitdem hat sich viel verändert, vor allem Montes Sicht auf das Leben.

Beim gemeinsamen Essen werden die Gespräche plötzlich sehr tiefgründig. © Screenhot/YouTube/Ehrenpflaume

Zum Beispiel kann sich der heute 37 Jahre alte Streamer inzwischen vorstellen, mal zu heiraten. Vor fünf Jahren unvorstellbar – höchstens aus Steuergründen, wie er damals betonte.

"Wenn man eine Partnerin hat, der das wichtig ist, warum nicht?" Und die scheint er gefunden zu haben, denn er denkt inzwischen auch über Kinder beziehungsweise einen Sohn nach, den er in naher Zukunft gerne hätte.

"Aber ich denke auch schon daran, dass ich irgendwann nicht mehr sein werde" – so Monte plötzlich ihm Gespräch. Denn obwohl er meinte, es gehe im gut – "Ich bin glücklich. Kann mich nicht beschweren" – scheint ihn die Endlichkeit schwer zu beschäftigen. Gerade im Hinblick auf Nachwuchs.

"Ich bin jetzt 37, sagen wir ich kriege Ende 30 ein Kind, dann bin ich 50, wenn er 10 ist, werde ich dann noch mithalten können?", so Monte, der damit auf seine Fitness anspielt. "Im Idealfall werde ich 60 oder 70 Jahre alt. Aber ich hab nicht das Gefühl, dass ich wirklich alt werde – ich weiß nicht warum, es ist einfach so ein Gefühl in mir", gesteht er gegenüber Kai Pflaume.

"Ich habe nie darauf geachtet, mich gesund zu ernähren und ich rauche schon seit Ewigkeiten. Ich habe in meinen jungen Jahren echt viel Scheiße in die Binse reingeknallt. Ich habe zwar gute Gene – aber würde ich das alles überhaupt noch mitbekommen?"