MontanaBlack vor großem Schritt: "Echte Achterbahnfahrt der Gefühle"

Buxtehude - Vor knapp zwei Jahren brachte " MontanaBlack " (37) seinen eigenen Energydrink mit dem klangvollen Namen "Gönrgy" in die Läden. Jetzt ist der Mega-Streamer den nächsten großen Schritt gegangen.

MontanaBlack (37) ist völlig aus dem Häuschen. Grund dafür ist sein eigener Energydrink. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Es gibt diese besonderen Momente, auf die man nicht einfach wartet - man fiebert ihnen entgegen, man schläft nicht gut, man wacht Schweiß gebadet auf, man ist euphorisch und voller Hoffnung, eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle. Und genau so ein Moment ist jetzt gekommen", erklärte "Monte" auf Instagram.

Am heutigen Donnerstag kam eine neue Ausgabe des Wachmachers in den Handel. "Mit dieser Edition schlagen wir gemeinsam ein neues Kapitel auf. Nicht nur, weil 5 (!) neue Sommersorten ins Regal kommen - sondern weil wir zum ersten Mal sagen können: Gönrgy gibt's jetzt als Zero- und auch als Zucker-Variante", führte der YouTuber aus.

Letztere sei ein Wunsch von vielen Käufern gewesen. "Wir ihr wisst, bin ich ja selbst eher Zero-Enjoyer, aber ich bin mittlerweile so gehyped und emotional, dass mir im Moment sogar Zucker schmeckt. Mit diesen neuen Sorten testen wir, ob nicht nur die Zero-Sorten bei euch ankommen, sondern auch die Zuckervarianten", verdeutlichte der 37-Jährige.