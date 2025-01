"MontanaBlack" packt aus: Diese Summe hat er auf dem Konto

Streamer "MontanaBlack" (36) hat verraten, wie viel Geld er auf dem Konto hat. (Archivfoto) © Philipp Schulze/dpa

Dass der Internet-Star und Unternehmer (Energydrink: "GÖNRGY") mit seinen Tätigkeiten gutes Geld verdient, ist kein Geheimnis. Der 36-Jährige zeigt sich immer wieder mit teuren Autos und hat sich vor nicht allzu langer Zeit ein Anwesen in der Nähe seiner Heimat Buxtehude (Niedersachsen) gebaut.

In einem Livestream wurde der frühere Drogenjunkie aber nun gefragt, was die größte Summe gewesen sei, die er jemals auf dem Konto gehabt habe. Montes Antwort: "Privat ist jetzt aktuell mein höchster Kontostand – und der ist so 1,7 Millionen ungefähr."

Eine beeindruckende Summe - findet auch der Streamer selbst: "Es fühlt sich einerseits sehr überwältigend an, andererseits auch ein wenig einschüchternd. Ein finanzielles Polster auf dem Konto ist immer ein Gefühl von mehr Sicherheit", erklärte er gegenüber der Bild.

Doch was hat der Twitch-Star mit dem ganzen Geld vor? "Mein Wunsch ist definitiv immer noch eine Immobilie am Mittelmeer", verdeutlichte Marcel. Genug Kohle habe er dafür zwar schon, die Zeit sei aber noch nicht die richtige.