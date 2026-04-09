MontanaBlack packt über teure Sucht aus: "Wollte Glücksgefühle hervorrufen"

Buxtehude - Ehrliche Worte! Twitch-Star MontanaBlack (38) hat in einem Stream vor wenigen Tagen über seine Kaufsucht ausgepackt - und selbst kein gutes Haar an sich gelassen.

Twitch-Star MontanaBlack (38) hat in einem Stream über seine Kaufsucht ausgepackt. Er habe "Unmengen" an Klamotten gekauft. © Screenshot: Twitch/MontanaBlack88

Im Zuge eines anstehenden Umzugs - der Buxtehuder will mit Ehefrau Lea (27) den nächsten Schritt gehen - sprach der YouTuber unter anderem über all die Klamotten, die er im Laufe der Jahre angehäuft habe.

"Ich habe Unmengen an Scheiße gekauft. Unmengen an extrem teuren Markenklamotten, die ich nie auch nur einmal anhatte", verdeutlichte er. Darunter befinde sich Kleidung von Gucci, Versace oder auch Schuhe im Wert von bis zu 1000 Euro pro Paar, so "Monte".

Zwar kaufe er immer noch gern Klamotten, er habe jedoch eine Phase gehabt, in der es ihm nicht gut gegangen sei. Mit der Kaufsucht habe er in dieser Zeit versucht, "Glücksgefühle hervorzurufen", unterstrich der Niedersachse.

Auch aufgrund sogenannter "Shopping-Streams", in denen der Twitch-Star live riesige Summe für teure Klamotten ausgab, habe er den Überblick über seine Erwerbungen irgendwann verloren, gab Marcel Eris, wie MontanaBlack bürgerlich heißt, zu.