Urlaubs-Schock für YouTuber MontanaBlack: "Digga, das ist illegal"

Auf Instagram erklärt MontanaBlack (34) sein Missgeschick. © Fotomontage: Instagram/montanablack

Der Streamer ist am Sonntag von einem Wochenend-Trip aus London zurückgekommen. Zusammen mit Moderator Kai Pflaume (55) stattete er Fußball-Profi Kai Havertz (23) einen Besuch beim FC Chelsea ab – die Ankunft in Deutschland lief jedoch anders als geplant.

Denn kaum am Hamburger Flughafen angekommen, musste Marcel Eris – wie MontanaBlack bürgerlich heißt – feststellen, dass er seinen Autoschlüssel in England vergessen hat. "Es ist offiziell, ich habe meinen Schlüssel verloren. Hier im Koffer ist er nicht", ärgerte er sich in seiner Instagram-Story.

Dem YouTuber, der mit dem Auto am Flughafen angereist ist, blieb also nichts anderes übrig, als seinen Wagen zurückzulassen und sich ein Taxi zu seiner Wohnung in Buxtehude zu nehmen.

Endlich zu Hause angekommen meldete sich der 34-Jährige mit einem Update bei seinen rund 3,5 Millionen Followern zu Wort: "Der Zweitschlüssel war nicht bei mir zu Hause, ich habe alles durchsucht." Schließlich sei er jedoch in einer Jacke, die im Haus eines Freundes lag, fündig geworden. "Genau sowas wünscht man sich, wenn man aus England kommt", klagte Monte.

Es ging für ihn also erneut zum Hamburger Flughafen, um sein Auto abzuholen - dort folgte jedoch direkt der nächste Schock!