Moritz Neumeier: Deshalb wird sein neues Programm extrem unangenehm

Der Comedian Moritz Neumeier (35) will in seinem neuen Programm vor allem über unangenehme Themen sprechen. © Daniel Dittus/PR

"Ich habe gemerkt, dass mir extrem viele Sachen unangenehm sind. Extrem viele. Und irgendwie habe ich keinen Bock mehr darauf", erklärte Moritz Neumeier, bereits im Mai im Gespräch mit TAG24, als der Inhalt des Programmes zwar noch nicht fertig, der Titel aber bereits ausgewählt war.



Und weiter: "Es wird richtig unangenehm werden zwischendurch. Aber ich versuche das vor allem für mich unangenehm zu machen."

Doch auch sein Publikum soll nicht komplett verschont werden: "Ich werde versuchen, Leute darauf aufmerksam zu machen, wie viel ihnen eigentlich unangenehm ist. Vielen ist zum Beispiel unangenehm zu zeigen, wenn man traurig ist. Und das ist eigentlich schon merkwürdig. Dass es unangenehm ist, wenn man Gefühle zeigt", findet der 35-jährige Vater von drei Kindern.

Klingt alles ganz schön deep für ein Comedy-Programm. Doch tatsächlich waren es schon in früheren Programmen eher die traurigen Themen, die Moritz beschäftigt haben.

So sinnierte der Comedian bei "Am Ende is eh egal" in allen schockierenden Einzelheiten über den Klimawandel. "Jedes Programm ist für mich ja immer das, was mich im Jahr davor so umgetrieben hat. Und in der Zeit habe ich extrem viel über die Klimakatastrophe nachgedacht, war schockiert, traurig und deprimiert, was uns da bevorsteht", so Moritz zu TAG24.



Anschließend habe er aber teilweise auch Beschwerden bekommen, dass seine Message zu negativ für ein Comedy-Programm gewesen sei.