Motsi Mabuse sorgt mit heißem Insta-Video für Aufsehen: Fans und Ehemann feiern es!

Bei ihren Fans sorgte Motsi Mabuses Video ebenfalls für große Begeisterung. © Yui Mok/PA Wire/dpa

Aber das war natürlich noch nicht alles. Motsi würzte das Video mit einer ordentlichen Prise Humor. In der Bildunterschrift schrieb sie selbstironisch: "On my way back to Germany to remind my husband who he married. Cause he never gets to see this lady, he gets the other one! The Monday to Friday one… when you know, you know!", was frei ins Deutsche übersetzt so viel heißt wie, dass ihr Ehemann meist nur die Alltagsversion von ihr zu sehen bekommt.

Motsis langjähriger Partner, Evgenij Voznyuk (39), konnte nicht widerstehen und kommentierte den Beitrag mit den Worten: "excellent, I look forward to it, in any image and role, knowing that this is my love." Er liebt seine Ehefrau also, egal in welcher Lebensrolle sie gerade unterwegs ist - so soll es sein! Eine süße Liebeserklärung, die zeigte, dass bei den beiden hinter all dem Glamour und der Showbiz-Welt eine tiefe und liebevolle Beziehung steht.

Logischerweise löste Motsis ästhetischer sowie humorvoller Beitrag bei ihren Fans und Followern regelrechte Begeisterungsstürme aus. Die Kommentarsektion füllte sich rasant mit viel Flammen- und Herz-Emojis, mit welchen ihre Anhänger ihre Bewunderung für Motsis atemberaubenden Auftritt und ihre erfrischende Persönlichkeit zum Ausdruck brachten.