MS-kranke Christina Applegate nimmt Abschied von Hollywood

Los Angeles - Es war wohl einer ihrer letzten öffentlichen Auftritte als Schauspielerin: Bei den "SAG Awards" in Los Angeles nahm die an Multipler Sklerose (MS) erkrankte Christina Applegate (51) am Wochenende Abschied vom roten Teppich.

Wegen ihrer MS-Erkrankung kann Christina Applegate (51) nicht mehr als Schauspielerin arbeiten. © FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

"FU MS" (zu deutsch: "Fick dich, Multiple Sklerose") - diese Botschaft zierte den Gehstock von Schauspielerin Christina Applegate, mit dem sie am Sonntag zur Verleihung der "Screen Actors Guild (SAG) Awards" in Los Angeles gekommen war.

Dass sie an der schweren autoimmunen Nervenkrankheit leidet, hatte die "Dead to Me"-Darstellerin im August 2021 mit ihren Fans geteilt und sich seitdem bei öffentlichen Auftritten immer häufiger mit Gehstöcken und in Begleitung ihrer Tochter Sadie (12) gezeigt.

Im Interview mit der Los Angeles Times hatte Applegate bereits Anfang Februar erklärt, dass die Diagnose für sie sogar das Ende ihrer Karriere bedeute: Die "SAG Awards" seien wahrscheinlich ihre "letzte Preisverleihung als Schauspielerin".