Muskelberge und Sixpack mit 57! Mike Tyson zeigt allen: "Habe es immer noch drauf"

USA - Die Zeiten in denen Mike Tyson (57) als "Iron Mike" die internationale Schwergewichtsszene im Boxen zu seiner Spielwiese machte, liegen inzwischen Jahrzehnte zurück. Doch auf Instagram beweist der US-Amerikaner: Auch heute noch sollte man sich besser nicht mit der Kampfsport-Legende anlegen!

Mike Tyson erinnert mit 57 immer noch an seine dominante Zeit Ring. © Montage: Carlos SCHIEBECK / AFP, Instagram/miketyson

Aktuell bereitet Tyson UFC-Star Francis Ngannou (37) auf dessen Kampf gegen Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury (35) vor.



Dabei sieht Tyson so aus, als wolle er am liebsten sofort selbst wieder in den Ring steigen! Auf Instagram postete der jüngste Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten ein Bild, das seine fast 23 Millionen Follower ins Staunen versetzte.

Auch mit 57 Jahren sieht Iron Mike darauf so aus, als könne er einfach alles und jeden zu Brei schlagen - wenn er es denn wollen würde. Denn auch wenn der Bart langsam grau wird, die Muskeln sind so massiv wie eh und je.

Sogar einen Sixpack kann Tyson trotz seiner fast 60 Lenzen auf dem Foto präsentieren. Grimmig guckt er an der Kamera vorbei. Ein Blick, der schon bei so vielen Gegnern für Angstschweiß auf der Stirn gesorgt hat.

Zu dem Foto schrieb die wie üblich selbstbewusste Box-Legende schlicht: "Habe es immer noch drauf." Widersprechen wird ihm bei diesem Anblick wohl niemand ...