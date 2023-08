Mutter (57) von Marcel Remus wieder verliebt: Ihr Neuer ist jünger als ihr Sohn!

Silke Remus (57) hat einen neuen Partner und der ist jünger als Sohn Marcel. Für den TV-Makler sei das aber kein Problem. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/marcel.remus/silkeremus

In Remus' neuer VOX-Sendung "Der Mallorca Makler" wird das frisch verliebte Paar dann das erste Mal im Fernsehen zu sehen sein. Vorab sprach das Trio mit der Bild über ihr Verhältnis.

Nach acht Jahren des Single-Daseins ist Silke Remus wieder in festen Händen. Ihren Dennis (34) lernte die Mutter von Luxus-Makler Marcel Remus ganz modern via Instagram kennen. Als beide ihre Bilder gegenseitig likten, kam irgendwann ein Gespräch zustande. Doch als Dennis sein Alter verriet, herrschte erstmal Funkstille zwischen den beiden.

Der Grund: der Altersunterschied und die Entfernung, denn Dennis lebte in Nordrhein-Westfalen. "Ich ging erst mal auf Abstand, meldete mich nicht mehr bei Dennis. Er blieb zum Glück hartnäckig. Irgendwann dachte ich mir, was soll's! Bei Männern sagt doch auch niemand was, wenn sie jüngere Frauen haben", offenbarte die Blondine.

Die "Nähe und Vertrautheit" siegte, Dennis und Silke wurden ein Paar. Der 34-Jährige machte Nägel mit Köpfen und zog zu seiner Liebsten nach Mallorca. Sohnemann Marcel gönnt seiner Mutter, die laut eigener Aussage nach 30 Jahren Ehe von ihrem Mann verlassen wurde, ihr neues Liebesglück: "Seitdem Mutti mit Dennis zusammen ist, sprüht sie vor Energie."