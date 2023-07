Für 100.000 Dollar! Das soll dieses Traumpaar jetzt dreimal die Woche tun

Und weil Badosa aufgrund einer Verletzung in Wimbledon aufgeben musste, damit auch der Traum vom gemeinsamen Mixed in London platzte.

Dafür bietet er den beiden 100.000 Dollar (rund 89.000 Euro). Also ein klares Porno-Angebot an die beiden.

Jetzt sollen die beiden dreimal die Woche pornografische Inhalte erstellen. Zumindest wenn es nach dem Vize-Boss von My.Club geht. © Screenshot/Instagram/tsitsidosa

Ford schrieb den beiden daraufhin: "Um das Preisgeld, das Ihnen nun durch die Lappen geht, zu kompensieren, aber viel wichtiger, um Ihre Fans mit exklusiven Hinter-den-Kulissen-Szenen zu erfreuen, biete ich Ihnen 100.000 Euro für die Erstellung von Accounts und das Teilen gemeinsamer Inhalte auf My.Club."

Als Gegenleistung für dieses Angebot fordert der Vize-Boss, dass das neue "It-Pärchen" des Tennis, wie er es nennt, dreimal die Woche intime Fotos oder Videos erstellt und auf der Website hochlädt.

Wie die beiden darauf reagiert haben, ist noch unklar. Nach dem Ausscheiden in Wimbledon konzentrieren sie sich auf die nächsten Turniere.

Nach der Rasensaison geht es nun auf Hartplatz, am 28. August starten in New York die US Open.

Darauf liegt jetzt der Fokus des Paares, schließlich verdienen sie bis jetzt noch ihr Geld mit dem Filzkugel-Sport...