Haftbefehl sagt Mega-Auftritt beim "World Club Dome" kurzfristig ab

Frankfurt am Main - Er sollte einer der Headliner am Sonntag beim "World Club Dome" in Frankfurt sein. Doch Rapper Haftbefehl (40) sagte seinen Auftritt kurz vorher ab.

Rapper Haftbefehl alias Aykut Anhan (40) war für den World Club Dome in Frankfurt angekündigt, doch das Konzert wurde kurzfristig abgesagt. © Hannes P. Albert/dpa

Der 40-Jährige hätte am Sonntagabend im Frankfurter Stadion "Deutsche Bank Park" vor zahlreichen Fans performen sollen. Zunächst hieß es noch, er verspäte sich. Später teilten die Veranstalter mit: "Wir haben alles versucht, aber Haftbefehl hat den Auftritt soeben abgesagt."

Rapper SSIO (37) sprang kurzfristig für ihn ein, passte seine Spielzeit an.

Über die Hintergründe des gecancelten Auftritts von Aykut Anhan alias Haftbefehl ist noch nichts bekannt. TAG24 hat beim Management des Künstlers nachgefragt, doch die Antwort steht noch aus.

In einer im letzten Jahr veröffentlichten Netflix-Serie sprach der 40-Jährige offen über seinen jahrelangen Drogenkonsum: "Ich war schon tot praktisch, ich hab gar nichts mehr mitbekommen", gestand der Musiker dabei.

Demnach putschte sich der Rapper früher vor Auftritten mit Drogen und Alkohol auf.