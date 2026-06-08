Wildes Crossover mit Justin Bieber: Bundesliga-Profi trifft Megastar - so kam es dazu

Köln - Für Tom Krauß (24) geht es derzeit Schlag auf Schlag: Nachdem der 1. FC Köln die Verpflichtung des in der abgelaufenen Spielzeit vom FSV Mainz 05 ausgeliehenen Mittelfeldakteurs bekannt gegeben hat, hat der gebürtige Leipziger einen echten Mega-Star getroffen.

Tom Krauß (24) läuft auch in der kommenden Saison für den 1. FC Köln auf. © Marius Becker/dpa

Gemeinsam mit seiner Freundin, der Influencerin Vanessa Mariposa (33), ist Krauß nach Los Angeles (USA) gereist, um sich vom Bundesliga-Alltag zu erholen. Doch inmitten der US-Metropole wurde es dann plötzlich doch noch ganz schön stressig für den 24-Jährigen.

Der Grund: Kein Geringerer als Pop-Star Justin Bieber (32). Der radelte ganz zufällig an dem Paar vorbei. Für Krauß war daraufhin sofort klar, dass er ein Selfie mit dem Sänger haben wollte. Doch der Weg dorthin war nicht ganz einfach.

"Einer unserer E-Roller war kaputt. Deshalb mussten wir den leider abstellen - und genau in dem Moment kamen Bieber und sein Freund mit ihren Fahrrädern vorbei", verrät der Abräumer gegenüber der BILD-Zeitung.

Er selbst habe den Mega-Star zwar nicht auf Anhieb erkannt, Vanessa hingegen habe sofort realisiert, um wen es sich bei dem Radler gehandelt hatte.