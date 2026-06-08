Versteckspiel mit Babybauch: Jeanette Biedermann bringt Fans zum Lachen

Berlin - Mit viel Selbstironie sorgt Sängerin Jeanette Biedermann (46) derzeit für Begeisterung bei ihren Fans. Auf Instagram teilte die werdende Mutter einen Schnappschuss, der für zahlreiche Lacher sorgt.

Jeanette Biedermann (46) freut sich auf ihr erstes Kind. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Auf den Bildern versucht sich die Musikerin hinter einem Laternenmast zu verstecken. Während ihr Körper hinter dem Pfahl nahezu verschwindet, verrät ihr deutlich sichtbarer Babybauch sofort, wo sie sich befindet.

Dazu schreibt Jeanette augenzwinkernd: "[...] ich versuche, mich vor Montag zu verstecken! Ich denke, so findet mich keiner! [...]?"

Bei ihrer Community kommt der humorvolle Post bestens an. Innerhalb kurzer Zeit sammelte der Beitrag Tausende Likes. Auch die Kommentare zeigen, wie sehr die Fans über das missglückte Versteckspiel schmunzeln. "Hat fast funktioniert. Wunderschöne Babykugel", schreibt eine Nutzerin.

Für Jeanette ist die Schwangerschaft ein ganz besonderes Kapitel. Nach eigenen Angaben erfuhr sie bereits im Dezember von den freudigen Neuigkeiten und bezeichnete die Nachricht später als ihr persönliches Weihnachtsgeschenk. Öffentlich machte sie ihre Schwangerschaft im März. Seitdem gewährt die Sängerin ihren Followern immer wieder Einblicke in ihren Alltag als werdende Mutter.