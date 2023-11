Nach 16 Jahren: "Let's Dance"-Star gibt bitteres Ehe-Aus bekannt!

Auch zu den Gründen für die zerbrochene Liebe äußert sich die Web-Bekanntheit. In den vergangenen Jahren habe ihre Beziehung zu Murat "unter großem Druck" gestanden: "Wir sind Eltern, waren Liebes- und Geschäftspartner, die Grenzen verschwimmen."

Mit ihren Backvideos hat es die 35-Jährige im Internet ganz weit nach oben geschafft. Über zwei Millionen Abonnenten sprechen eine deutliche Sprache. Damit zählt sie zu den erfolgreichsten Food-Bloggerinnen in Deutschland.

An der Seite von Profitänzer Massimo Sinató (42) belegte Sally in der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel den zehnten Platz. © Rolf Vennenbernd/dpa

Sally betont: "Es ist immer besser zwei glückliche Herzen zu haben als ein gemeinsames gebrochenes." Ein Miteinander sei "immer schwerer geworden".

Des Weiteren stellt die liebevolle Zweifach-Mama klar, dass beide Parteien lange um die Ehe gekämpft hätten. Auf dem letzten Blatt steht jedoch die traurige Erkenntnis: "Wir sind gescheitert!"

Mehr möchte die YouTuberin zur Trennung von ihrem Mann nicht sagen. An ihre Follower richtet sie den schließlich noch den dringenden Appell, ihre Privatsphäre und auch die ihrer Kinder zu respektieren.

Seit 2007 waren Sally und Murat ein Paar und fast genauso lange verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Töchter. Samira (12) und Ela (8) sind bereits seit Jahren ein fester Bestandteil von Sallys Backvideos.

Zu Beginn des Jahres trat die 35-Jährige zudem im Rahmen der RTL-Tanzshow "Let's Dance" in Erscheinung - allerdings mit mäßigem Erfolg. An der Seite von Profi Massimo Sinató (42) belegte Sally am Ende den zehnten Rang.