Nach 20 Jahren Ehe soll Schluss sein: Liebes-Aus bei Popstar Pink?

Los Angeles - Popstar Pink (46) ist nach 20 Jahren Ehe offenbar wieder Single!

Sängerin Pink (46, r.) und ihr Ehemann Carey Hart (50, l.) sollen sich getrennt haben. (Archivbild) © Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Die für ihre prachtvollen Frisuren bekannte Sängerin und ihr bisheriger Ehemann, Ex-Rennfahrer Carey Hart (50), sollen sich getrennt haben, wie das Magazin "People" unter Berufung auf eine anonyme Quelle am Donnerstag berichtet.

Hintergründe zur angeblichen Trennung wurden derweil nicht genannt.

Das Pärchen hatte bereits in der Vergangenheit schwierige Phasen durchlebt.

2008, zwei Jahre nach ihrer Hochzeit, hatten sie schon einmal eine Trennung bekanntgegeben. Kein Jahr später hatten sie ihre Scheidung jedoch abgesagt.