"Promis unter Palmen"-Eklat: So drastisch rechnet Wollny-Tochter mit Mama Silvia ab

Neuss - Das war abzusehen: Kurz nachdem Silvia Wollny (61) bei " Promis unter Palmen " über das Verhältnis zu Tochter Calantha ausgepackt hatte, ließ die 25-Jährige im Netz eine Generalabrechnung mit ihrer Mutter folgen.

Calantha Wollny (25) ist nach den jüngsten TV-Aussagen ihrer Mutter mal wieder der Kragen geplatzt. © Instagram/randale_caly

Kern des Streits ist nach wie vor die Adoption der kleinen Cataleya (7), welche die Wollny-Matriarchin während ihrer Teilnahme an dem gefeierten SAT.1-Trashformat mal wieder in die Öffentlichkeit tragen musste. Die Fronten sind nach wie vor verhärtet.

In Folge zwei hakte Maurice Dziwak bei Silvia nach, warum sie ihre Enkelin einst adoptierte: "Weil sie es nicht haben wollte. [...] Und jetzt geht sie hin und behauptet, ich hätte ihr das Kind geklaut", platzte es daraufhin aus der 61-Jährigen heraus.

Nach weiteren Vorwürfen stellte das Clanoberhaupt noch klar, dass es für sie bezüglich Calantha kein Zurück mehr geben wird: "Da wird nie mehr ein Verhältnis kommen. Nie mehr." Auf Instagram ließ die Verstoßene ihrer Wut kurz darauf freien Lauf.

Calantha bezeichnete die Aussagen ihrer Mutter im Rahmen einer ausführlichen Story als "respektlos". Weiter betonte sie: "Ich wollte mein Kind. Und ich liebe mein Kind. Du kannst erzählen, was du willst, aber hör auf, die Wahrheit zu verdrehen."

Die 25-Jährige fühlt sich von ihrer Mutter hintergangen. Silvia habe ihr in Bezug auf die Adoption viele Versprechen gegeben, aber keines gehalten. So soll der TV-Star ihrer Tochter unter anderem zugesichert haben, ihr Kind jederzeit sehen zu dürfen.