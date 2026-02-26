Zarrella-Brüder machen gemeinsame Sache: Hiermit wollen sie jetzt Erfolg haben
Köln - Der eine ist einer der größten Entertainer Deutschlands und der andere ein bekannter Food-Influencer. Jetzt machen sie gemeinsame Sache und bringen einen Video-Podcast raus. Die Rede ist von Giovanni Zarrella (47) und seinem Bruder Stefano (35).
Am Donnerstag (26. Februar) geht die erste Folge von "Tutto bene!" an den Start.
"Der Titel ist für uns ein Wegbegleiter. Auch wenn nicht immer alles gut ist, am Ende versuchen wir, dass es gut wird. Unser Glas ist immer halb voll", verrät der Jüngere der beiden gegenüber "BILD".
Auch für Giovanni sei es keine Floskel, sondern "ein Ritual aus dem Familienalltag, eine Art Check-in, wie ein kleiner Startknopf für den Tag".
Und deshalb geht es in dem gemeinsamen Podcast natürlich auch um die Familie Zarrella. Unter anderem sprechen Giovanni und Stefano über ihre Kindheit - und wie die Gastronomie sie einst geprägt habe.
"Wir haben gelernt, dass wir Menschen glücklicher nach Hause schicken, als sie gekommen sind", erzählt der 47-Jährige, der mit seinem Bruder "genau das Gefühl" auch mit dem Podcast auslösen wolle.
Gemeinsamer Podcast ist für Stefano Zarrella eine besondere Angelegenheit
Vor allem für den 35-jährigen Stefano ist der Video-Podcast eine besondere Angelegenheit. Denn es habe immer eine Sache gegeben, die er unbedingt machen wollte.
"Das war etwas Schönes mit meinem Bruder", gibt er auf Instagram preis.
Man müsse sich nämlich vorstellen, dass Stefano gerade einmal zehn Jahre alt gewesen sei, als sein älterer Bruder bekannt wurde.
"Er war wenig zu Hause und ich dachte immer, irgendwann will ich die Zeit mit ihm zurückhaben", gesteht der Food-Influencer, der sich sehr auf die Gespräche und die gemeinsame Zeit mit seinem Bruder freue.
Die beiden werden in ihren Unterhaltungen viele Themen ansprechen. Zum Beispiel auch, wie sehr man sich von der Meinung anderer begrenzen lässt. Für Giovanni sei die Angst davor, was andere denken, "das größte Gefängnis."
Titelfoto: IMAGO / Future Image