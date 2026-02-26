Zarrella-Brüder machen gemeinsame Sache: Hiermit wollen sie jetzt Erfolg haben

Köln - Der eine ist einer der größten Entertainer Deutschlands und der andere ein bekannter Food-Influencer. Jetzt machen sie gemeinsame Sache und bringen einen Video-Podcast raus. Die Rede ist von Giovanni Zarrella (47) und seinem Bruder Stefano (35).

Stefano (35, l.) und Giovanni Zarrella (47) gehen mit einem neuen Podcast an den Start. © IMAGO / Future Image

Am Donnerstag (26. Februar) geht die erste Folge von "Tutto bene!" an den Start.

"Der Titel ist für uns ein Wegbegleiter. Auch wenn nicht immer alles gut ist, am Ende versuchen wir, dass es gut wird. Unser Glas ist immer halb voll", verrät der Jüngere der beiden gegenüber "BILD".

Auch für Giovanni sei es keine Floskel, sondern "ein Ritual aus dem Familienalltag, eine Art Check-in, wie ein kleiner Startknopf für den Tag".

Und deshalb geht es in dem gemeinsamen Podcast natürlich auch um die Familie Zarrella. Unter anderem sprechen Giovanni und Stefano über ihre Kindheit - und wie die Gastronomie sie einst geprägt habe.

"Wir haben gelernt, dass wir Menschen glücklicher nach Hause schicken, als sie gekommen sind", erzählt der 47-Jährige, der mit seinem Bruder "genau das Gefühl" auch mit dem Podcast auslösen wolle.