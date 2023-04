Nach Aufregung um Kate Merlan: Jetzt meldet sich Gustav Masurek zu Wort!

Paderborn/Lüneburg - Nach ihrer Teilnahme an " Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen " gab es Gerüchte um einen Flirt zwischen Gustav Masurek (33) und Kate Merlan (36).

Und auch Gustavs Ex-Freundin Karina Wagner (25) äußerte sich bereits bei Instagram zu den Gerüchten. Auf die Frage eines Followers, ob es sie störe, dass ihr Ex so öffentlich mit Kate anbandle, erklärte sie: "Ich kann es auch langsam nicht mehr ernst nehmen und lache darüber!"

Darauf reagierte inzwischen auch Kates Noch-Ehemann Jakub Merlan-Jarecki (27). In seiner Instagram-Story feuerte er gegen Gustav: "Egal wie die Ehe zwischen mir und Kate gerade aussieht, es ist immer noch meine Frau. Und deswegen, Kollege, solltest du langsam mal ein bisschen aufpassen, was du da von dir gibst."

Die beiden wurden bei einem gemeinsamen Essen in einem Restaurant abgelichtet. Anschließend erklärte Kate, dass sie zwar nur freundschaftliche Gefühle für Gustav habe, deutete aber an, dass von seiner Seite aus mehr im Spiel sei.

Jakub Merlan-Jarecki (27) und Kate Merlan (36) haben ihre Ehe noch nicht aufgegeben. © RTL

In seiner Instagram-Story setzte Gustav zum Wochenanfang nun auch zu einem deutlichen Statement an: "Ich möchte nix von Kate!", betonte er an seine Community gerichtet, bei der er sich für das Missverständnis entschuldigte.

Er habe nichts davon inszeniert, sondern sich einfach nur mit einer Freundin zum Essen verabredet. "Jeder, der mich kennt, weiß auch, dass sie nicht mein Typ ist."

Ob er selbst in einer Beziehung sei, dazu dürfe er natürlich nach wie vor nichts sagen. "Ich habe einen RTL-Vertrag, das wisst ihr alle", so Gustav weiter, der aktuell noch an der Seite seiner Ex-Freundin Karina bei "Prominent getrennt" zu sehen ist.

Die Beziehung zwischen Kate und Jakub gehe ihn nichts an. "Ich gucke jetzt wie ein Vogel von oben zu."

Die neuen Folgen von "Prominent getrennt" sind immer dienstags im Stream bei RTL+ abrufbar.