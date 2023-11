Nach Belästigungsklage gegen Marc Terenzi: Kindesmutter nimmt Sänger in Schutz!

Borna - Im Oktober 2023 war seitens des Amtsgerichts in Borna ein Strafbefehl gegen den Sänger Marc Terenzi (45) erlassen worden . I hm wurde vorgeworfen, er habe eine minderjährige Jugendliche sexuell belästigt . Nun meldete sich eine Ex-Freundin des Skandal-Musikers zu Wort, die den Vater ihres eigenen Kindes in Schutz nehmen möchte.

Eine Ex-Freundin verteidigt den Sänger. "Er ist ein guter Vater", so die ehemalige Liebschaft. © Henning Kaiser/dpa

Myriel Brechtel war drei Jahre mit Marc Terenzi liiert, auch nach der Trennung kümmern sich die beiden um den gemeinsamen Sohn Brady Ocean (8). Genau diesen möchte Myriel nach der Belästigungsklage gegen dessen Vater schützen, wie sie im Interview mit "Punkt 12 - Das RTL-Mittagsjournal" berichtet.

"Es geht ganz schnell, mittags ist der TV an, er sieht den Papa im Fernsehen und schon bin ich in einer Situation, wo ich etwas erklären muss", so die Terenzi-Ex.



Auch wenn gerade kein Kontakt zwischen den beiden besteht, haben Brechtel und Terenzi generell ein freundschaftliches Verhältnis.

"Er ist ein guter Vater. Ich kenne ihn nicht anders und kann mir diese Vorwürfe nicht vorstellen. Ich schütze keine Straftat, aber ich möchte mein Kind abschirmen - und das geht nur, wenn ich den Vater schütze", weiß Brechtel.