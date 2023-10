Nach Vorwürfen wegen sexueller Belästigung einer Jugendlichen: Strafbefehl gegen Marc Terenzi erlassen!

Marc Terenzi (45) muss laut Strafbefehl 1000 Euro blechen. © Patrick Seeger/dpa

Wie aus einem Artikel der "Bild"-Zeitung hervorgeht, hat das Amtsgericht Borna einen Strafbefehl gegen den 45-Jährigen erlassen. Demnach soll Marc nun eine Strafe in Höhe von knapp 1000 Euro zu 20 Tagessätzen zahlen.

Der Sänger hat sich bislang nicht dazu geäußert - wie auf Instagram zu sehen ist, befindet er sich aktuell mit seiner Verlobten auf einer Reise nach Las Vegas.

Wie im April 2023 publik wurde, wurde dem Ex von Sarah Connor (43) die sexuelle Belästigung einer Minderjährigen in zwei Fällen in 2018 und 2022 vorgeworfen. Bei dem Teenager soll es sich den Vorwürfen nach um die Tochter seiner einstigen Freundin gehandelt haben, die aus dem Raum Leipzig stammt und mit der er drei Jahre lang zusammen war.

Demnach soll Terenzi auch nach der Trennung von seiner Ex im Jahr 2019 noch mit deren Tochter in Kontakt geblieben sein. So habe er dem Mädchen vor rund einem Jahr – damals sei sie 15 gewesen – immer noch Nachrichten und Fotos geschickt. Inhalt unklar.

Als die Mutter davon erfuhr, habe sie im vergangenen August Anzeige gegen Terenzi erstattet.