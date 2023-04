Marc Terenzi äußert sich zu heftigen Belästigungsvorwürfen: "Vollkommen haltlos"

Leipzig/Palma - Für Marc Terenzi (44) ist das Leben in den letzten Monaten und Jahren eine echte Achterbahnfahrt. Ein weiterer Tiefpunkt wurde Anfang des Monats erreicht , als bekannt wurde, dass der Sänger ein minderjähriges Mädchen belästigt haben soll. Doch die Vorwürfe wies der Ex-Mann von Sarah Connor (42) nun in aller Deutlichkeit zurück.

Bei Marc Terenzi (44) läuft es derzeit trotz Verlobung im Januar alles andere als rund. © Fotomontage: dpa/Felix Hörhager, Screenshot/Instagram/marc_terenzi

Die Leipziger Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit wegen Vorfällen aus den Jahren 2018 und 2022 gegen Terenzi. Er soll eine 15-Jährige - ausgerechnet die Tochter einer Ex-Freundin - wiederholt belästigt haben.

Samstagmittag meldete Terenzi sich schließlich in seiner Insta-Story zu den Anschuldigungen zu Wort - die "vollkommen haltlosen Vorwürfe" seien nicht spurlos an ihm vorbeigegangen.

"Selbstverständlich bin ich umgehend, nachdem ich davon in Kenntnis gesetzt worden bin, anwaltlich dagegen vorgegangen", berichtete der 44-Jährige. "Derzeit läuft das Verfahren noch, sodass ich zu den Einzelheiten im Moment öffentlich leider keine Stellungnahme abgeben kann."

Er wolle jedoch unmissverständlich klarstellen, dass er die Anschuldigungen in aller Deutlichkeit zurückweise.

"Ich habe in meinem Leben bestimmt nicht alles richtig gemacht, ganz im Gegenteil. Was mir hier jetzt allerdings unterstellt wird, ist nicht in Worte zu fassen."