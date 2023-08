Nach Burnout-Diagnose: Louisa Dellert erntet Hate für dieses Bild!

Louisa Dellert (33) macht die fiesen Kommentare öffentlich. © Montage: Instagram/louisadellert

Lange war es still um die Influencerin geworden. Sogar von Instagram hatte sie erst einmal Abstand genommen, bis sie sich Ende Juli mit einer Diagnose bei ihren 470.000 Followern zurückmeldete: "Depressive Erschöpfung".

"Ich bin krank", erklärte die 33-Jährige und gab ihren Fans nach der Burnout-Diagnose sogar einen intimen Einblick in ihr Tagebuch.

Doch nicht alle haben Verständnis für ihre Krankheit. Unter ihren Bildern erntet Louisa immer wieder fiese Kommentare!

Die hat sie nun in einem Post veröffentlicht. So ätzt zum Beispiel ein Nutzer zu einem Bild, auf dem sie am Bikini am Meer steht: "Zu depressiv, um zu arbeiten, aber Urlaub machen geht oder wie?" Auch ihr Körper wird kritisiert: "Du bist echt in die Breite gegangen. Was ist passiert? Geht es dir gut?", will ein anderer User wissen.

Die Niedersächsin will andere Burnout-Betroffene ermuntern, die mit ähnlichen Sprüchen zu kämpfen haben: "Ihr seid nicht allein und ihr macht alles richtig. Nämlich so, dass es euch besser geht", betont sie.