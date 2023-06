Influencerin Louisa Dellert verabschiedet sich von Instagram: "Burnout, depressive Erschöpfung."

Hamburg/Berlin - Um Influencerin und Moderatorin Louisa Dellert (33, "deep und deutlich") ist es in letzter Zeit sehr ruhig geworden. Auf Instagram verriet sie jetzt, warum und verabschiedete sich auf unbestimmte Zeit.

Dort sei alles "okay".

Ob sich die 33-Jährige in Behandlung begeben hat, darüber spricht sie in ihrem Post nicht.

Louisa sei krankgeschrieben und habe bis auf Weiteres alles in ihrem privaten, wie auch berufliche Leben abgesagt. Projekte, Treffen ...

In den vergangenen Monaten habe sie viele Warnzeichen ignoriert. Die Quittung dafür habe sie in den letzten Wochen von ihrem Körper bekommen. "Burnout. Depressive Erschöpfung."

"Ich bin krank", erklärte die 33-Jährige am Freitagabend in einer Art Brief-Post ihren rund 469.000 Followern.

Louisa Dellert (33) und Aminata Belli (31). © Screenshot/Instagram/louisadellert

"Jetzt muss nur noch zwischen meinem Körper und mir alles wieder okay werden", so Louisa weiter. "Ich muss herausfinden, was mich wirklich glücklich macht."

Instagram scheint da vorläufig nicht mehr dazuzugehören.

Verständlicherweise.

Die 33-Jährige kritisiert zwar gerne, zuletzt Faisasl Kawusi (31) - "Seine Insta-Story ist meiner Meinung nach eine bewusste Provokation und das Ausnutzen der aktuell angespannten Stimmung innerhalb unserer Gesellschaft" - muss aber immer wieder auch selbst heftig einstecken, wie ein Blick in ihre Kommentarspalten beweist.

Mal sachlich. Aber auch gerne beleidigend und persönlich.

Freunde und Follower reagierten mit viel Verständnis auf die offenbar mehr als nötige Social-Media und Arbeitspause.

So kommentierte Aminata Belli (31), die mit ihr gemeinsam "Depp und Deutlich" moderiert: "Hab dich lieb". Influencer-Kollege Malte Zierden (31) riet ihr: "Lou, bitte nimm dir alle Zeit der Welt. Hör auf deinen Körper und lass dir so viel Zeit du brauchst."