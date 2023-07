Louisa Dellert gibt nach Burnout intime Einblicke in ihr Tagebuch

Die 33-jährige Influencerin Louisa Dellert kann nicht mehr, sie leidet an einer depressiven Erschöpfung. Jetzt gab sie Einblicke in ihr Tagebuch.

Von Mila Martinez

Hamburg/Berlin - Erst vor Kurzem hatte sich Influencerin und Moderatorin Louisa Dellert (33) nach ihrer Diagnose "Depressive Erschöpfung" bei ihren Followern zurückgemeldet. Am Donnerstag teilte sie im Rahmen einer Fragerunde nun intime Einblicke in ihr Tagebuch und erklärte, warum sie das "heute so nie nie wieder" machen würde.

Louisa Dellert (33) gab in ihrer Story intime Einblicke in Tagebucheinträge, die zeigten, wie schlecht es der Influencerin wirklich ging. © Montage: Screenshot Instagram/louisadellert Erst am gestrigen Mittwoch meldete sich Louisa Dellert bei ihren Followern zu Wort und erklärte, was sich durch ihren Burnout in ihrem Leben ab sofort ändern wird oder bereits geändert hat. Schweren Herzens hätte sie beispielsweise entschieden, ihre eigene Beratungsagentur aufzugeben und sich auch als Moderatorin der NDR-Talkshow "deep und deutlich" zurückzuziehen. Sie hätte dort bereits gekündigt, obwohl sie unglaublich dankbar für die Zeit bei der Fernsehsendung gewesen sei. "Ich musste herausfinden, was mein Leben in den nächsten Monaten leichter macht", gab sie offen und ehrlich gegenüber ihrer Follower auf Instagram zu. Am Donnerstag ging die gebürtige Niedersächsin diesbezüglich bei einer Fragerunde dann nochmal tiefer ins Detail. Sie zeigte sogar intime Ausschnitte eines Tagebucheintrags aus Januar 2022, in dem zu erkennen ist, dass sich diese "depressive Erschöpfung" schon viel früher angebahnt zu haben scheint.

Louisa Dellert teilt ihre Diagnose auf Instagram:

Louisa Dellert: "Es ist okay, nicht immer mit allen anderen mithalten zu wollen"