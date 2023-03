Nach Demenz-Diagnose: Bruce Willis holt sich professionelle Hilfe

Schauspieler Bruce Willis (67) leidet an Frontotemporaler Demenz. © Tolga Akmen / AFP

Seit klar ist, dass Schauspieler Bruce Willis an Demenz erkrankt ist, muss auch seine Familie lernen, mit der erschütternden Diagnose umzugehen. Dass seine Ehefrau Emma Heming-Willis ihrem Mann in dieser schweren Zeit so gut sie kann zur Seite steht, hat die 44-Jährige jetzt bei Instagram gezeigt.

Dort postete das Model ein Foto mit der Demenz-Spezialistin Teepa Snow (67). "Ich bin dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, mit Teepa Snow zusammenzuarbeiten, die mir geholfen hat, mein Wissen über die Demenzpflege zu erweitern", schrieb Bruce Willis' Ehefrau zu dem Schnappschuss, der die beiden Frauen Arm in Arm auf einer Terrasse stehend zeigt, während sie sich an den Händen fassen und einander Halt zu geben scheinen.



Emma nannte die Expertin eine "liebevolle, mitfühlende und kompetente Führungskraft in diesem Bereich", die "voller Empathie" sei. "Du bist ein Geschenk", bedankte sie sich bei der Demenz-Spezialistin.



Auch Snow selbst meldete sich unter dem Foto zu Wort und dankte Bruce Willis' Ehefrau für ihre "bemerkenswerte" Arbeit. Sie habe ihrem Mann die richtige Unterstützung gegeben und einen Ort und ein Leben geschaffen, das ihm weiterhin das biete, was er brauche, um gut leben zu können.