Nach drei Jahren ohne Alkohol: Sängerin Annett Louisan zieht Bilanz

Hamburg/Berlin - Der Kontrast könnte kaum größer sein: 2007 sang Annett Louisan (49) in "Das alles wär nie passiert" noch humorvoll über die chaotischen Folgen einer durchzechten Prosecco-Nacht. Inzwischen gehört Alkohol für die Musikerin der Vergangenheit an.

Annett Louisan (49) lebt seit drei Jahren ohne Alkohol. © Hendrik Schmidt/dpa

In ihrem aktuellen Instagram-Beitrag zog sie eine deutliche Bilanz. "Ich habe heute vor drei Jahren aufgehört, Alkohol zu trinken, und das hat mehr in meinem Leben verändert, als ich zunächst annahm", schrieb der Popstar dort.

Besonders schwer sei ihr der Abschied vom Alkohol nicht gefallen, vom Rauchen allerdings schon: "Weitaus schwieriger waren die Zigaretten für mich."

Die Wahlhamburgerin machte keinen Hehl daraus, weshalb sie früher Alkohol getrunken hat. Es ging ihr nicht um ein besonderes Getränk oder dessen Aroma.

"Ich habe Alkohol nie wegen des 'guten' Geschmacks getrunken, sondern wegen der Wirkung", gab die 49-Jährige zu und fügte an: "Nach einem Schluck war ich eigentlich schon immer angeknipst. Ein bisschen entspannter, enthemmter, euphorischer." Rückblickend betrachtet war dies aber nur ein "unechter Zustand".

Zugleich kritisierte die Sängerin, wie selbstverständlich Alkohol in der Gesellschaft behandelt wird. "In meiner Jugend war es so cool zu trinken, als kleine Frau viel zu trinken erst recht", erinnerte sie sich. Rausch und Blackout seien häufig verharmlost worden, während eine ernsthafte Aufklärung über die Auswirkungen von Alkohol gefehlt habe.