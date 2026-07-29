Nach drei Jahren ohne Alkohol: Sängerin Annett Louisan zieht Bilanz
Hamburg/Berlin - Der Kontrast könnte kaum größer sein: 2007 sang Annett Louisan (49) in "Das alles wär nie passiert" noch humorvoll über die chaotischen Folgen einer durchzechten Prosecco-Nacht. Inzwischen gehört Alkohol für die Musikerin der Vergangenheit an.
In ihrem aktuellen Instagram-Beitrag zog sie eine deutliche Bilanz. "Ich habe heute vor drei Jahren aufgehört, Alkohol zu trinken, und das hat mehr in meinem Leben verändert, als ich zunächst annahm", schrieb der Popstar dort.
Besonders schwer sei ihr der Abschied vom Alkohol nicht gefallen, vom Rauchen allerdings schon: "Weitaus schwieriger waren die Zigaretten für mich."
Die Wahlhamburgerin machte keinen Hehl daraus, weshalb sie früher Alkohol getrunken hat. Es ging ihr nicht um ein besonderes Getränk oder dessen Aroma.
"Ich habe Alkohol nie wegen des 'guten' Geschmacks getrunken, sondern wegen der Wirkung", gab die 49-Jährige zu und fügte an: "Nach einem Schluck war ich eigentlich schon immer angeknipst. Ein bisschen entspannter, enthemmter, euphorischer." Rückblickend betrachtet war dies aber nur ein "unechter Zustand".
Zugleich kritisierte die Sängerin, wie selbstverständlich Alkohol in der Gesellschaft behandelt wird. "In meiner Jugend war es so cool zu trinken, als kleine Frau viel zu trinken erst recht", erinnerte sie sich. Rausch und Blackout seien häufig verharmlost worden, während eine ernsthafte Aufklärung über die Auswirkungen von Alkohol gefehlt habe.
Annett Louisan lebt ihr Leben heute "ungefiltert"
Heute erlebt Louisan ihre Gefühle ohne die dämpfende oder enthemmende Wirkung von Alkohol. "Alles passiert mir heute tatsächlich - ungefiltert, ohne künstliches Zutun", brachte die Sängerin zum Ausdruck.
Das bedeute allerdings nicht, dass plötzlich alles leicht sei. Auch schwierige Gefühle müsse sie heute ohne Betäubung aushalten.
"Ja, das Leben ist nicht immer einfach, verdammt schwer und schmerzhaft zum Teil", erklärt Louisan.
Dennoch bereut sie ihren Schritt nicht. Im Gegenteil, wie die "Das Spiel"-Interpretin beschrieb: "Das ist das stärkste Gefühl von Freiheit, das ich jemals erlebt habe."
Ihr Fazit nach drei nüchternen Jahren klingt ruhig, klar und zufrieden. "Ich bin einfach Annett und sehr dankbar", schloss sie ihre Gedanken ab.
Titelfoto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa