Nach Ehe-Aus: Jolina Mennen datet wieder! Diese Männer kommen allerdings nicht infrage

Jolina (31) lässt künftig lieber die Finger von Männern aus der Öffentlichkeit. © Screenshot/Instagram/jolinamennen

Sie datet wieder, verriet die 31-Jährige am Sonntag in einem Q&A auf Instagram.

Ob sie schon fündig geworden ist oder sich nur umschaut, erfuhren ihre Follower allerdings nicht.

Nur so viel: "Ich würde mich nie wieder auf jemanden einlassen, der in der Öffentlichkeit steht", erklärte Jolina und unterstrich ihre Aussage gleich noch mit einem Totenkopf-Emoji.

Die Trennung von ihrem Ehemann ist inzwischen mehr als ein halbes Jahr her. Damals schrieb sie völlig überraschend, ebenfalls auf Instagram: "Ich bin dankbar für all die schönen Momente, die ich mit Dir an meiner Seite erleben durfte, und dazu gehören auch die herausfordernden Zeiten, in denen wir gemeinsam über uns hinausgewachsen sind."

Florian heiratete seine Jolina gleich zweimal. Vor ihrer Transition und danach noch einmal als Frau.

"Ich möchte Florian weiter in meinem Leben haben, aber nicht mehr als meinen Partner", erklärte sie nach dem Beziehungsaus gegenüber TAG24 im Gespräch. Und: "Die Öffentlichkeit war nicht das Problem in unserer Beziehung, sondern da gab es andere Gründe."

Welche genau, behielt die 31-Jährige für sich ...