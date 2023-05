Deshalb machte Jolina Mennen ihre Trennung öffentlich: "Ich hatte keine andere Wahl"

Jolina Mennen (30) und ihr Noch-Ehemann Florian wollen auch nach der Trennung befreundet bleiben. © Screenshot/Instagram/jolinamennen, Screenshot/Instagram/florianmennen,

Das Liebes-Aus kam für viele Fans denkbar überraschend: Schließlich hatten Jolina und Florian für die Dreharbeiten zum "Dschungelcamp" noch voller Liebe über den jeweils anderen gesprochen.

Eine Sache, die sich aber auch nach der Trennung nicht geändert zu haben scheint: "Wir haben ein freundschaftliches Miteinander und wohnen die nächsten Monate auch noch zusammen", erklärte Jolina ihre aktuelle Situation jetzt am Rande der "Glow Convention" in Hamburg.

Auch in Zukunft wollen sich die beiden weiter als Team um die gemeinsamen Hunde kümmern und etwa auch zu Familiengeburtstagen des jeweils anderen gehen. "Ich möchte Florian weiter in meinem Leben haben, aber nicht mehr als meinen Partner", so die 30-Jährige, die sich zunächst schwer damit getan hatte, auch öffentlich über ihr Ehe-Aus zu sprechen.

Bei Instagram postete sie Mitte März schließlich ein gemeinsames Hochzeitsfoto und schrieb: "Ich weiß nicht, wie man sowas hier öffentlich 'richtig' macht, aber was ich euch sagen kann ist, dass es Florian und mir gut geht."

Hätte sie die Trennung also lieber nur für sich behalten? "Ich glaube, ich hatte keine andere Wahl, als die Trennung zu kommunizieren", sagte sie nun weiter im Interview.

"Dafür waren wir zu lange zusammen und haben die Leute auch an den schönen Momenten unserer Beziehung teilhaben lassen. Eine Trennung da zu verheimlichen, macht irgendwie keinen Sinn."