Jolina Mennen gibt Trennung bekannt! "Will das nicht glauben"

Jolina Mennen (30) und ihr Ehemann Florian gingen nach eigenen Angaben im Guten auseinander. © Screenshot Instagram/jolinamennen, florianmennen (Bildmontage)

Bei Instagram veröffentlichte sie zum Wochenanfang eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, die die beiden noch freudestrahlend an ihrem Hochzeitstag zeigt.

Dazu schrieb sie zunächst sehr liebevolle Worte: "Ich bin dankbar für all die schönen Momente, die ich mit Dir an meiner Seite erleben durfte, und dazu gehören auch die herausfordernden Zeiten, in denen wir gemeinsam über uns hinausgewachsen sind."

Dennoch hätten sie und Florian nun die Entscheidung getroffen, sich zu trennen. Mit dem gemeinsamen Entschluss ginge es ihnen aber gut. "Es gib keinerlei böses Blut, im Gegenteil", schrieb die 30-Jährige.

Denn auch wenn sie nun kein Paar mehr seien, verbinde sie doch weiterhin eine tiefe Freundschaft. Wie als Beweis dafür kommentierte Florian den Beitrag mit einem weißen Herz-Emoji.

In den zahlreichen Kommentaren zu dem Beitrag zeichnete sich schnell ein Bild der großen Überraschung. "Omg will das nicht glauben", "Ich bin genauso schockiert" und "Fühl mein Herzchen grad in tausend Teile brechen", war dort bereits nach wenigen Minuten zu lesen.