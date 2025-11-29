Nach Ehe-Aus: Liebes-Comeback bei Yasin und Samira?

Hamburg/Memmingen - Bereits seit mehreren Wochen ist klar: Die Ehe von Yasin (34) und Samira Cilingir (28) ist gescheitert. Anfang Oktober äußerte sich die 28-Jährige bereits dazu, wie es ihr nach dem Ehe-Aus gehe . Gibt es nun doch ein Comeback?

Die Ehe von Yasin (34) und Samira Cilingir (28) scheiterte bereits vor mehreren Wochen. © Screenshot Instagram/yasin_ca

"Jeder fragt immer, ob es ein Comeback geben wird", so der 34-Jährige in seiner Instagram-Story. "Es ist so viel kaputtgegangen, obwohl wir immer gesagt haben, wir fangen von null an und vergessen alles."

Doch die Erfahrung zeigte: Die beiden seien immer wieder in die gleichen Muster verfallen. "Dann eskaliert es wieder komplett und man streitet und es gibt Vorwürfe." Yasin wünsche sich für die Zukunft, dass diese immer wiederkehrenden Streitigkeiten nicht mehr aufkommen. Die Trennung des einstigen "Love Island"-Traumpaars war schließlich die Lösung.

"Wir sind getrennt und wir verstehen uns viel besser als zuvor. Was daraus passiert, weiß ich nicht. Ich kann dazu nicht ja und nicht nein sagen", so Yasin als ausführliche Antwort auf die Frage nach einem Liebes-Comeback.

Trotz Trennung sehen sich die beiden häufig. "Wir unternehmen auch was gemeinsam mit den Kids", schreibt der Familienvater in seiner Story weiter. Schließlich hat das Ex-Paar einen gemeinsamen Sohn und eine Tochter.