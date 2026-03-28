Nach Eklat um Deutschlandlied: Heino gibt Solidaritäts-Konzert

Bad Belzig - Nach einem Streit um die erste Strophe des Deutschlandliedes gibt Schlagersänger Heino (87) am Abend ein Konzert aus Solidarität mit einem Feuerwehrmann aus Brandenburg .

Heino (87) mischt sich ein und singt für einen Feuerwehrmann. © Sebastian Kahnert/dpa

Hintergrund des Auftritts im Kurort Bad Belzig (19 Uhr) ist ein Eklat um das Abspielen der historisch belasteten Liedzeilen bei der Deutschen Meisterschaft im Feuerwehrsport im vergangenen August.

Ein Feuerwehrmann aus Bad Belzig wurde deshalb vom Feuerwehrverband geschasst. Heino hält das für übertrieben und schiebt bei seiner Tournee mit dem Titel "Made in Germany" das Zusatzkonzert ein.

Die umstrittene Aufnahme, die bei den Feuerwehr-Meisterschaften in Torgau in Sachsen erklang, stammt von dem Schlager- und Volksmusikstar mit der Sonnenbrille. Heino hatte die Version mit allen drei Strophen in den 70er-Jahren aufgenommen - auf Bitten des baden-württembergischen Ministerpräsidenten und einstigen NS-Marinerichters Hans Filbinger (1913-2007, CDU), wie der Künstler betont hatte.

Der Feuerwehr-Wettkampfrichter Richard Münder hatte die Gesangsversion auf YouTube als ersten Treffer gefunden und für die Eröffnung der Meisterschaft heruntergeladen, wie er erzählte. Nach dem Fehlgriff fühlt er sich zu Unrecht durch die Sanktionen des Feuerwehrverbandes diskreditiert. "Man hat versucht, mir einen Rechtsextremismus-Stempel aufzudrücken", sagte Münder. Einen solchen Verdacht weist er von sich.

Heino distanzierte sich stets von Kritik, rechts zu stehen. "Warum soll ich rechts sein, nur weil ich Volkslieder singe?", sagte er in der ersten Folge der TV-Dokumentation "Heino - Karamba, Karacho, Kult!". Der Sänger hatte sich im Bundestagswahlkampf für die CDU starkgemacht.