"Bachelorette" Ariel schickt Botschaft an ihre Hater: Es geht um ihr Kind

Schweiz - Raus aus dem Dschungel , rein ins nächste TV-Abenteuer: Als neue " Bachelorette " wird Dschungelcamp-Zündlerin Ariel (22) bald die Rosen im Schweizer Fernsehen verteilen. Doch wer kümmert sich in dieser Zeit um ihre Tochter?

Ariel (22) nimmt ihre Tochter mit zu den "Bachelorette"-Dreharbeiten. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/_ariel__61

Diese Frage scheint offenbar vielen Fans, insbesondere aber Kritikern des Reality-Sternchens unter den Nägeln zu brennen, weshalb die 22-Jährige bei Instagram nun kurzerhand Klartext spricht und ein für alle Mal mit dem Thema aufräumt.

"Meine Tochter kommt mit", stellte die Schweizerin in ihrer Story klar und wandte sich dabei ganz gezielt an alle ihre "Hater". Sie habe das Ganze "auf vernünftige Art und Weise" mit Giuliano Hediger, dem Vater ihres Kindes, zu dem die "Prominent getrennt"-Kandidatin ein schwieriges Verhältnis hat, geklärt.

Während der Dreharbeiten für die beliebte Kuppelshow will Ariel demnach bewusst Zeit mit ihrer Tochter Ileyna (1) verbringen: "Man arbeitet dort nicht rund um die Uhr", plauderte die zukünftige Rosenverteilerin aus dem Nähkästchen. "Es gibt auch freie Zeiten und meine Familie wird dabei sein."

Die Kleine werde während Mamas Rosenreise eine "wunderschöne, wertvolle Familienzeit" genießen können, so die Baslerin.