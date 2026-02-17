"Harry Potter"-Darsteller packt über Vaterschaft aus: "Sehr traumatisierend"

Hertfordshire (Vereinigtes Königreich) - Für viele ist und bleibt Rupert Grint (37) der humorvolle Ron Weasley aus "Harry Potter". Doch er ist schon lang nicht mehr der kleine Rotschopf aus der Zauberwelt: Bereits vergangenes Jahr ist der Schauspieler zum zweiten Mal Vater geworden - eine emotionale Achterbahnfahrt für den Kinderstar .

Der Ron-Weasley-Darsteller Rupert Grint (37) ist bereits Vater von zwei Töchtern - doch für ihn ist nicht alles so leicht, wie es scheint. © Fotomontage/Screenshot/Instagram/rupertgrint

Der einstige Zauberlehrling aus Hogwarts lernte seine langjährige Partnerin Georgia Groome (34) 2011 kennen und lieben. Im Frühling 2020 begrüßten die frischgebackenen Eltern ihre erste gemeinsame Tochter Wednesday G. (5). Wenige Jahre später folgte ihr zweites Mädchen: Goldie (10 Monate).

Doch so schön, wie die Zeit zu viert auch ist, umso emotional aufgeladener ist sie für Grint. In einem Interview mit The Hollywood Reporter zeigte sich der 37-Jährige ziemlich persönlich und gestand, dass für ihn die Vaterrolle "sehr traumatisierend" sei.

"Das Timing war sehr seltsam. Ich hatte gerade erfahren, dass ich Vater werde … und das hat mich sehr berührt. Es ist eine so beängstigende Erfahrung. Und diese Babys können ganz schön furchteinflößend sein. Man will sie ja nicht verletzen", erklärte er den Reportern.

"Die Angst vor den Gefahren und davor, dass dem Baby etwas zustoßen könnte, dass etwas nicht ganz normal ist. Das hatte ich definitiv bei Wednesday", erinnerte sich der bekannte Schauspieler in einem weiteren Gespräch.