"Harry Potter"-Darsteller packt über Vaterschaft aus: "Sehr traumatisierend"
Hertfordshire (Vereinigtes Königreich) - Für viele ist und bleibt Rupert Grint (37) der humorvolle Ron Weasley aus "Harry Potter". Doch er ist schon lang nicht mehr der kleine Rotschopf aus der Zauberwelt: Bereits vergangenes Jahr ist der Schauspieler zum zweiten Mal Vater geworden - eine emotionale Achterbahnfahrt für den Kinderstar.
Der einstige Zauberlehrling aus Hogwarts lernte seine langjährige Partnerin Georgia Groome (34) 2011 kennen und lieben. Im Frühling 2020 begrüßten die frischgebackenen Eltern ihre erste gemeinsame Tochter Wednesday G. (5). Wenige Jahre später folgte ihr zweites Mädchen: Goldie (10 Monate).
Doch so schön, wie die Zeit zu viert auch ist, umso emotional aufgeladener ist sie für Grint. In einem Interview mit The Hollywood Reporter zeigte sich der 37-Jährige ziemlich persönlich und gestand, dass für ihn die Vaterrolle "sehr traumatisierend" sei.
"Das Timing war sehr seltsam. Ich hatte gerade erfahren, dass ich Vater werde … und das hat mich sehr berührt. Es ist eine so beängstigende Erfahrung. Und diese Babys können ganz schön furchteinflößend sein. Man will sie ja nicht verletzen", erklärte er den Reportern.
"Die Angst vor den Gefahren und davor, dass dem Baby etwas zustoßen könnte, dass etwas nicht ganz normal ist. Das hatte ich definitiv bei Wednesday", erinnerte sich der bekannte Schauspieler in einem weiteren Gespräch.
Die Fans von Rupert Grint aka Ron Weasley zeigen sich sichtlich begeistert
Im November 2020 veröffentlichte der britische Star seinen ersten eignen Instagram-Beitrag und stellte zugleich seine Tochter Wednesday vor. "Hey Instagram … nur 10 Jahre zu spät, aber hier bin ich. Grint auf Instagram! Ich möchte euch allen Wednesday G. Grint vorstellen. Bleibt gesund, Rupert", schrieb der frischgebackene Vater unter seinem Bild. Auch Goldie erhielt eine kleine Bühne.
Die Reaktionen seiner über fünf Millionen Fans ließen nicht lang auf sich warten. "Ah, ein neuer Weasley ist da", kommentierte eine Userin unter dem Beitrag. Andere Follower gratulierten dem Paar herzlich und wünschten ihnen viel Erfolg.
Neben all den Gefahren, die in der Welt lauern, findet Rupert bei seiner Partnerin Georgia seelische Unterstützung. "Es ist etwas ganz Natürliches, wir sind einfach beste Freunde. Wir sind irgendwie die gleiche Person; wir denken gleich", teilte er The Hollywood Reporter mit.
"Das hat immer funktioniert, deshalb hat es sich bewährt. Es ist schwer zu sagen, woran es genau liegt, aber es funktioniert, und es ist großartig", schwärmte der 37-Jährige von seiner langjährigen Partnerin.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Instagram/rupertgrint