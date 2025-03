Nach Familien-Zwist wieder bei "Diese Ochsenknechts"? Jimi Blue Ochsenknecht macht Hoffnung

Berlin - In der letzten Staffel fehlte Jimi Blue Ochsenknecht (33) beim Reality-Format "Diese Ochsenknecht" noch , nun aber deutet er selber sein Comeback an. Dafür spricht zumindest einiges.

Jimi Blue Ochsenknecht (33) könnte bei "Diese Ochsenknechts" wieder dabei sein. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB

Auf Instagram richtet sich der Ochsenknecht-Sprössling an seine Fans: "Wenn Sky nochmal anruft, soll ich wieder bei "Diese Ochsenknechts" auf Sky & WOW einsteigen?", heizt der Beau die Spekulationen an.

Für seine rund 244.000 Followern ist die Sache schon klar: Er ist in der vierten Staffel dabei! Dazu passt: Auch Sky hat bereits in den Kommentaren reagiert.

"Wir sind eigentlich schon mit dem Rest deiner Familie überfordert", hält sich der Pay-TV-Sender zwar noch zurück, hat den Beitrag aber ebenfalls auf dem Instagram-Kanal veröffentlicht.

In der vergangenen Staffel setzte der 32-Jährige aus. Er hatte sich vor allem mit Mama Natascha und Schwester Cheyenne Ochsenknecht (24) verkracht. Doch seit dem Liebes-Aus mit Rennfahrer-Verlobten Laura Marie Geissler (26) scheinen sich die Wogen zu glätten.

"Familie ist halt Familie, auch wenn man nicht immer derselben Meinung ist", erklärte der Wilde-Kerle-Star zuletzt bei TikTok. "Das gehört einfach dazu. Es kommt dann immer darauf an, was man am Ende daraus macht."