Nach fast 500 Konzerten: "The Cure"-Gitarrist Perry Bamonte (†65) über Weihnachten gestorben

London - Der Gitarrist der britischen Band " The Cure ", Perry Bamonte, ist im Alter von 65 Jahren gestorben.

"Mit tiefer Trauer bestätigen wir den Tod unseres guten Freundes und Bandkollegen Perry Bamonte, der nach kurzer Krankheit über Weihnachten zu Hause verstorben ist", teilte die Band am Freitag auf ihrer Website mit.

Die Band würdigte Bamonte als "unverzichtbaren Teil" der eigenen Geschichte. Bamonte war seit 1990 Teil der 1976 gegründeten Gruppe, spielte Gitarre, Bass und Keyboard. 2005 verließ er die Band, 2022 feierte er sein Comeback.

Nach Angaben der Band stand Bamonte bei fast 500 Konzerten von "The Cure" auf der Bühne.

Die Todesursache des Musikers ist dagegen noch unklar. Seitens der Band wurden dazu keine Angaben gemacht.