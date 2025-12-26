Romina Palm unter Schock! Model zieht sich beim Skifahren Horror-Verletzung zu
Österreich - Schock-Verletzung am zweiten Urlaubstag! Eigentlich wollte Romina Palm (26) mit Christian Wolf (30) die letzten Tage des Jahres in den Bergen verbringen. Jetzt muss das Model am Wochenende sogar operiert werden.
Erst am Freitagmittag hatte sich die ehemalige "GNTM"-Vierte von 2021 über Instagram gemeldet und vom Start in den zweiten Pistentag berichtet.
Bei der ersten Abfahrt gleich der Schock: Das Model hat sich das Kreuzband gerissen! "Da sind wir wieder... Ich habe mir das Kreuzband gerissen - another one."
Bereits vor zehn Jahren zog sich die Verlobte von Chris Wolf einen Kreuzbandriss zu - damals im rechten Bein. "Jetzt das linke. Ich habe eigentlich kaum Schmerzen und werde am Sonntag operiert. Ich bin sehr dankbar, dass Christian dabei war und direkt gehandelt hat", fasst Romina nüchtern zusammen.
Wie die ehemalige Kölnerin in ihrer Story weiter berichtet, habe sie direkt nach dem Sturz gewusst, was Sache ist. "Direkt als ich gestürzt bin hab ich gesagt: Das war mein Kreuzband."
Heimreise einen Tag nach Kreuzband-OP
Binnen Bruchteilen von Sekunden habe sich ihr Kopf anschließend an den Schmerz und die Leidenszeit von vor zehn Jahren erinnert, führt sie aus. "Da war mir klar, das ist schon wieder das Kreuzband."
Trübsal blasen und den Kopf in den Sand stecken kommt für die 26-Jährige (derzeit) aber noch nicht infrage. Stattdessen nehme sie die neue Situation mit einer guten Brise Humor. "Es war wirklich die erste Abfahrt, auch nicht so geile Bedingungen und viel los. Ich glaube, ich lasse es einfach mit Skifahren."
Nach ihrer Operation am kommenden Sonntag soll Romina am Montag aus dem Krankenhaus entlassen und auf den Weg nach Hause geschickt werden. "Dann kommt wieder sehr viel Physio auf mich zu. Was für ein toller Rutsch ins neue Jahr", fasst sie kurz vor Schluss zusammen.
Dass phasenweise dann aber doch die Emotionen mit ihr durchgehen beweist der neueste Schnappschuss, den sie in den Armen von Christian Wolf zeigt. "So langsam setzt die Realisation ein und dann kamen doch noch ein paar Tränen."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Romina Palm