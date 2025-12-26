Romina Palm unter Schock! Model zieht sich beim Skifahren Horror-Verletzung zu

Österreich - Schock-Verletzung am zweiten Urlaubstag! Eigentlich wollte Romina Palm (26) mit Christian Wolf (30) die letzten Tage des Jahres in den Bergen verbringen. Jetzt muss das Model am Wochenende sogar operiert werden.

Nach nur wenigen Minuten auf der Piste war für Romina Palm am Freitag Schluss - das Model hat sich das Kreuzband gerissen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Romina Palm

Erst am Freitagmittag hatte sich die ehemalige "GNTM"-Vierte von 2021 über Instagram gemeldet und vom Start in den zweiten Pistentag berichtet.

Bei der ersten Abfahrt gleich der Schock: Das Model hat sich das Kreuzband gerissen! "Da sind wir wieder... Ich habe mir das Kreuzband gerissen - another one."

Bereits vor zehn Jahren zog sich die Verlobte von Chris Wolf einen Kreuzbandriss zu - damals im rechten Bein. "Jetzt das linke. Ich habe eigentlich kaum Schmerzen und werde am Sonntag operiert. Ich bin sehr dankbar, dass Christian dabei war und direkt gehandelt hat", fasst Romina nüchtern zusammen.

Wie die ehemalige Kölnerin in ihrer Story weiter berichtet, habe sie direkt nach dem Sturz gewusst, was Sache ist. "Direkt als ich gestürzt bin hab ich gesagt: Das war mein Kreuzband."