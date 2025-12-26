Blutiger Surfunfall: Hollywood-Star Chris Hemsworth verletzt sich im Weihnachtsurlaub

Fidschi (Ozeanien) - Eigentlich sollte es ein entspannter Weihnachtsurlaub im pazifischen Inselparadies der Fidschis werden. Für den sportlichen Schauspieler Chris Hemsworth (42) endete dieser jedoch mit einem schmerzlichen Surf-Unfall. Der Australier hatte sich während eines Bootsausfluges am rechten Bein verletzt. Auf seinem Instagram-Account " chrishemsworth " präsentierte er nun die Schwere seines Unglücks .

Trotz seines Unfalls genießt Chris Hemsworth (42) die Zeit mit seiner Familie. © Fotomontage/Instagram/chrishemsworth

Zum Zeitpunkt des Vorfalls war der "Thor"-Darsteller mit seiner Familie und engen Freunden unterwegs. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Elsa Pataky (49), ihren drei gemeinsamen Kindern, seinen zwei Brüdern Luke (45) und Liam (35) und seinem Vater Craig Hemsworth (71) genoss er die türkise Idylle.

Doch der 42-Jährige teilte nicht nur entspannte Gruppenbilder mit seinen über 58 Millionen Instagram-Fans. Während einer sportlichen Aktion verletzte sich Hemsworth so schwer, dass sein Bein großflächig blutete.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ließ der Hollywood-Star unkommentiert. Die Momentaufnahme legte jedoch den Verdacht nah, dass es sich tatsächlich um eine tiefe Wunde gehandelt hat.

Der Schauspieler wirkte dennoch gelassen und verzichtete auf dramatische Worte. Vielmehr posierte er mit seinen Muskeln vor der Kamera - und demonstrierte seine pure Männlichkeit.