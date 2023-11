Nach Fehlgeburts-Drama: Influencerin und Bundesliga-Star im Babyglück!

Mit diesen Fotos verkündeten Melissa Deines (28) und Robin Hack (25), dass sie Eltern geworden sind. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/melissadeines, Screenshot/Instagram/robinhack_

Seit mehr als drei Jahren gehen die beiden Hand in Hand durchs Leben, jetzt wird ihre Liebe von ihrem ersten gemeinsamen Kind gekrönt.

Auf Instagram teilte das Model höchstpersönlich das erste Foto des Familiennachwuchses. Dass sie einen Jungen bekommen, hatte das Paar schon bei seiner Gender-Reveal-Party im Juni preisgegeben, nun verkündeten sie auch den Namen des Knirpses.

"Unser kleines Wunder, Ameo", schrieb die frischgebackene Mama zu einem Schwarz-Weiß-Foto ihres Sohnes, der einen Finger beider Elternteile festhält.

In ihrer Instagram-Story verriet die 28-Jährige dann auch noch, dass Ameo am 28. November zur Welt gekommen sei. Auch Hack teilte ein Foto in seiner Story, wie er mit seinem Sohn kuschelt.